Oppo F21 Pro 5G и Reno 7 Z 5G получают бета-версию Android 12

Компания Oppo сообщила о запуске бета-программы Android 12 для смартфонов Oppo F21 Pro 5G и Reno 7 Z 5G. Заявка на участие в бета-тесте открыта и продлиться до 24 июня. На данный момент принять участие могут лишь пользователи индийского региона. Тестеры будут фиксировать ошибки и недочеты. Стабильная версия Android 12 для этих устройств и других выйдет через несколько месяцев.

Напомним, что это два одинаковых смартфона с разными именами. Серия F продается в Индии, а серия Reno Z доступна в странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия. Стоит отметить, что смартфон Oppo F21 Pro 4G (он же Oppo Reno 7 4G), который был выпущен вместе с этим телефоном, получил ColorOS 12 на базе Android 12, а модель 5G дебютировала с Android 11.

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