Oppo F29 выйдет в релиз уже 20 марта

Если верить информации западных изданий, компания Oppo готовится к запуску серии смартфонов F29, куда войдут модели F29 и F29 Pro, в самое ближайшее время. Официальный анонс состоится 20 марта 2025 года, но ключевые характеристики уже раскрыты, так как устройства всё же далеко не флагманские и держать секрет до последнего производителю никакого смысла нет. Oppo F29 получит процессор Snapdragon 6 Gen 1 от компании Qualcomm, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и аккумулятор на 6500 мАч с зарядкой 45 Вт. Основная камера будет 50-мегапиксельной, а корпус получит защиту IP69. F29 Pro, в свою очередь, оснастят чипом Dimensity 7300 уже от компании MediaTek, тем же 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, но с загнутыми краями, и батареей на 6000 мАч с более быстрой зарядкой 80 Вт.

Корпус будет таким же защищённым, а камера тоже получит датчик на 50 Мп. Главной особенностью обеих моделей станет антенна «Hunter», которая обеспечит в три раза более мощный сигнал по сравнению с обычными антеннами. Oppo также использует новый корпус «360° Armor Body» и закалённое стекло Gorilla Glass Victus 2, плюс устройства прошли тестирование на устойчивость к 18 различным жидкостям. Правда, пока что нет никакой информации про стоимость устройств, но они должны быть достаточно доступными. Всё же производитель ранее делал серию F исключительно бюджетной и было бы странно резко сместить курс на представителей среднего класса. Но будем смотреть за новостями — от цены многое зависит.
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