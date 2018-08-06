Oppo F9 выглядит очень стильно

В сети появились официальные изображения мобильного телефона Oppo F9, который некоторое время назад пообещала показать компания. На фотографиях видно, что у смартфона на фронтальной панели размещен довольно большой дисплей, снизу рамка минимальная, а сверху есть лишь небольшая вставка для камеры. Не сильно ощущается вся крутость фронтальной камеры, которая вроде как должна удивлять нас невероятным качеством, но посмотрим на продукт после релиза. На тыльной стороне размещена уже привычная система из двух камер со вспышкой, там же логотип компании и сканер отпечатков пальцев. Выглядит продукт очень круто, теперь бы узнать о его стоимости, а там уже можно будет дальше думать брать или не брать. Есть мнение, что это будет топовый флагман для тех, кто хочет функции за минимальные деньги.