Oppo Find N - первый складной телефон компании

Oppo показала первый складной телефон компании. Изображение устройства показывает его только с боковой стороны. Судя по его дизайну и расположению камеры, смартфон чем то напоминает Samsung Galaxy Z Fold3. Слоган тизера: «Достаточно маленький, достаточно большой телефон с раскладывающимся экраном».

Oppo работала над Find N в течении четырех лет. Мы увидим полную презентацию Oppo Find N, 15 декабря в 16:00 по местному времени. Мы ожидаем увидеть больше концептуальных телефонов и технологических инноваций, анонсированных Oppo.