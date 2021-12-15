Oppo Find N представлен с 7,1-дюймовым складным дисплеем

Компания Oppo официально представила складной смартфон Oppo Find N. Одно из основных отличий заключается в том, что Oppo придерживается разумных соотношений сторон, начиная с 18: 9 для внешнего экрана, делая внутренний 8,4: 9. Чтобы представить это в перспективе, Galaxy Z Fold3 имеет внешний дисплей 25: 9, Mi Mix Fold - 27: 9, а Mate X приблизился к обычному телефону с соотношением сторон 19,5: 9.

Oppo стал меньше конкурентов - у Find N внешний дисплей 5,49 дюйма и внутренний экран 7,1 дюйма. Это ставит его посередине между небольшими раскладными телефонами и большими горизонтальными складными устройствами.

Новый Flexion Hinge - сложный механизм, состоящий из 136 компонентов, но он решает две важные задачи. Во-первых, он складывает дисплей в форме капли в месте сгиба, делая складку на 80% менее заметной. Во-вторых, он устраняет клиновидный зазор между двумя половинами в сложенном состоянии, чего не может сказать нынешний лидирующий складно смартфон Samsung.

По сути, шарнир может удерживать две половины под любым углом от 50 ° до 120 °, позволяя телефону действовать как собственный штатив для длительных видеозвонков или интервальной фотосъемки.

Экран смартфона - это индивидуальный 12-слойный дисплей Serene. В нем используется так называемое ультратонкое стекло Flexion, которое намного тоньше, чем у конкурентов - 0,03 мм против 0,6 мм. Это делает его более гибким. Проверенные испытания показали, что после 200 000 складок устройство работает без погрешностей.

Основным слоем дисплея является LTPO AMOLED, который может регулировать частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц в соответствии с просматриваемым вами контентом, а частота дискретизации сенсорного экрана может доходить до 1000 Гц. Oppo откалибровал цветопередачу и яркость как внутреннего, так и внешнего дисплея. Они могут достигать максимальной яркости в 1000 нит, но она имеет 10240 ступеней яркости, поэтому вы всегда можете найти идеальную яркость в любых условиях освещения.

Внешний 5,49-дюймовый дисплей представляет собой панель AMOLED с защитой Gorilla Glass Victus. Он имеет разрешение 1972 x 988 пикселей (402 пикселей на дюйм) и стандартную частоту обновления 60 Гц. Внутренний 7,1-дюймовый дисплей имеет разрешение 1792 x 1920 пикселей (370 пикселей на дюйм) и частоту обновления 1–120 Гц. Oppo Find N оснащен чипсетом Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Хотя телефон поддерживает обычные жесты многозадачности для разделенного экрана, Oppo включил смахивание двумя пальцами вниз, чтобы разделить экран. Кроме того, переход между использованием приложения на внешнем экране и переходом на внутренний экран выполняется максимально плавно. Oppo Find N будет доступен в Китае начиная с 23 декабря.
Комментарии и отзывы Oppo Find N
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