Oppo Find N сравнили с другими складными смартфонами. Фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал новые фотографии складного смартфона Oppo Find N, который уже успел впечатлить общественность почти невидимой складкой. На этот раз новинку сравнили сразу с несколькими конкурентами: Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold2, Xiaomi MIX Fold, Samsung Galaxy Z Fold3 и Samsung Galaxy W22. На снимках отчетливо видны складки всех смартфонов кроме Oppo Find N. Также инсайдер выразил недовольство узким экраном Samsung Galaxy Z Fold3 в сложенном состоянии. По его словам, в такой конфигурации на смартфоне неудобно печатать двумя руками. Oppo Find N с его более широким дисплеем снова оказывается предпочтительнее своего главного конкурента.