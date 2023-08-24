Oppo Find N3 Flip показали на пресс-рендере

Компания Oppo опубликовала официальное изображение складного смартфона Find N3 Flip, официальный релиз которого запланирован на 29 августа. Дизайн грядущей новинки вызывает некоторые вопросы, поскольку Oppo выбрали сочетание вертикально ориентированного внешнего дисплея и круглого блока для основной камеры. Также отметим наличие трех модулей этой самой камеры.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие 6,8-дюймового внутреннего экрана с частотой обновления 120 Гц и тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телевик). Также китайский производитель раскрыл дизайн смарт-часов Watch 4 Pro, которые выделяются изогнутым дисплеем.

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