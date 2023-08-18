Oppo Find N3 Flip засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о складном смартфоне Oppo Find N3 Flip, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие флагманской 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 13. Аппарат набрал 1367 и 4168 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, Oppo Find N3 Flip также оснастят тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 48 Мп (сенсор IMX581 и сверхширокоугольная оптика) и 32 Мп (датчик IMX709 и оптика 2-кратным оптическим зумом).