Oppo Find N3 получит 8-дюймовый экран

Известный правдивыми утечками информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Oppo Find N2, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят увеличенным с 7,1 до 8 дюймов складным экраном с прежним соотношением сторон, разрешением 2268:2440 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, двумя селфи-камерами разрешением 20 Мп и 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик на датчике IMX581) и 32 Мп (телемодуль), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и батареей ёмкостью 4800 мАч.

Realme GT Neo5 SE получит 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X…
Компания Realme продолжает делиться подробностями о смартфоне Realme GT Neo5 SE, официальный релиз которо…
Европейская версия Xiaomi 13 Lite окажется недешевой …
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл европейскую цену смартфона Xiaomi 13 Lite. Утверждается, что …
Бюджетный смартфон Poco C55 готов к выходу …
Принадлежащий компании Xiaomi бренд Poco объявил дату выхода смартфона Poco C55 – его покажут в Индии уже…
Смартфон Tecno Spark Go 2023 оценен в 85 долларов …
Компания Transsion пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Tecno Spark Go 2023, которая основа…
Redmi Note 12 Turbo получит тонкие рамки …
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону Redmi …
Смартфон Sony Xperia 1 V показали на рендерах …
Авторитетный информатор Onleaks поделился качественными рендерами смартфона Sony Xperia 1 V, официальная …
Складной Motorola Razr 2023 показали на рендере …
Известный информатор Эван Бласс раскрыл дату выхода компактного складного смартфона Motorola Razr 2023. П…
OnePlus 11 официально представили…
Сегодня, как и обещали представители компании OnePlus, был официально представлен смартфон нового поколен…
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor