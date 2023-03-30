Oppo Find N3 получит 8-дюймовый экран

Известный правдивыми утечками информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Oppo Find N2, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят увеличенным с 7,1 до 8 дюймов складным экраном с прежним соотношением сторон, разрешением 2268:2440 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, двумя селфи-камерами разрешением 20 Мп и 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик на датчике IMX581) и 32 Мп (телемодуль), топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и батареей ёмкостью 4800 мАч.