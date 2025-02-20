Oppo Find N5 позволяет управлять компьютером Apple

Прошивка ColorOS 15, которая дебютировала вместе с серией смартфонов Oppo Find X8, представила функцию O+ Connect, которая позволяет смартфонам Oppo легко обмениваться файлами с iPhone и iPad. Теперь, с выходом Oppo Find N5, компания расширяет эту возможность, запуская O+ Connect для Mac. В основе этой функции лежит удобное управление файлами на смартфоне прямо с Mac или MacBook. Вы можете просматривать, перемещать, искать и удалять файлы без необходимости их копирования. Например, можно быстро пролистать недавние фотографии. Кроме того, файлы можно редактировать на компьютере, и все изменения автоматически синхронизируются со смартфоном. O+ Connect для Mac работает локально — достаточно подключить Mac и Oppo Find N5 к одной сети Wi-Fi. Функция поддерживает управление фотографиями, видео, заметками и документами.

Благодаря высокой скорости передачи данных, например, 100 фотографий можно перенести со смартфона на компьютер всего за 8 секунд. Ещё одно нововведение — функция удалённого рабочего стола Remote Mac Control. Oppo Find N5 можно использовать для отображения рабочего стола macOS на его 8,12-дюймовом внутреннем экране или сложить устройство под углом 90° — в этом режиме верхняя часть дисплея показывает macOS, а нижняя превращается в сенсорную панель с поддержкой всех жестов, как на трекпадах Apple. Также нижняя половина экрана может использоваться в качестве клавиатуры. Очень интересная штука на самом деле — у конкурентов такого нет.