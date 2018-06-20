Oppo Find X с экраном на всю панель

В последнее время многие компании активно спорят о том, у кого больше фронтальной панели занимает дисплей. Для некоторых производителей это прямо ключевой момент, так как можно играть этой фишкой на рекламных баннерах и привлекать внимание покупателей. У Oppo Find X, например, дисплей занимает 94% фронтальной панели, это больше, чем у любого другого конкурента на мобильном рынке. Собственно, пока что никто не смог превзойти этот результат, но это лишь начало пути — вскоре компании найдут способ полностью отказаться от камеры на фронтальной панели и будут выпускать устройства с дисплеем на всю панель. Пока что до этого не дошло, да и Oppo Find X не будет пользоваться особым спросом в силу своей уникальности. Будем лишь надеяться, что в будущем таких смартфонов будет лишь больше.