Oppo Find X с выдвижной камерой вышел в России

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo Find X с выдвижным модулем для камер. Сейчас новинка доступна в интернет-магазине Oppo в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене 69 990 рублей. Напомним, что главной особенностью смартфона стал выдвигающийся верхний модуль с камерами. Речь идет о фронтальной камере на 25 Мп и основной камере с датчиками на 16 и 20 Мп.

Аппарат также оснастили 6,4-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 92,25% площади фронтальной поверхности, топовой платформой Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3730 мАч с быстрой зарядкой VOOC, а также операционной системой Android 8.1 с оболочкой Color OS. Сканера отпечатков пальцев здесь нет, но есть система распознавания лица