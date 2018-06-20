Oppo Find X в форме слайдера

Мы только говорили про то, что у смартфона Oppo Find X дисплей занимает 94% фронтальной панели, как в сети появились фотографии устройства и описание главной особенности продукта. Оказалось, что у смартфона имеется выдвижной блок с фронтальной камерой. Небольшой слайдер установлен в верхней части корпуса, вы можете его выдвинуть и сделать фотографию, а все остальное время пользоваться устройством без лишних панелей на фронтальной стороне. Решение довольно нестандартное и многие производители не пойдут на такой шаг, да и фанаты скорее всего не будут покупать устройство с большой радостью. Но, это крутое решение и шаг в сторону технологий, что явно играет на руку бренду. Будем надеяться, что крупные бренды тоже посмотрят на это и решат, что можно делать что-то похожее.