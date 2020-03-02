Oppo Find X2 Pro c экраном 3K/120 Гц показали на рендерах

Профильное издание Mydrivers поделилось качественными изображениями топового смартфона Oppo Find X2, официальная презентация которого запланирована на 6 марта. По предварительным данным, аппарат получит дисплей с разрешением 3K и частотой обновления изображения 120 Гц, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, тыльную камеру, один из модулей которой сможет похвастаться 60-кратным зумом, врезанную в дисплей фронтальную камеру, проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку на 30 Вт.