Oppo Find X2 Pro возглавил рейтинг камерофонов DxOMark

2020-03-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo Find X2 Pro; [79]
Лаборатория DxOMark опубликовала обзор топового смартфона Oppo Find X2 Pro, который был представлен несколько часов назад. Аппарат набрал 134 балла за фотовозможности и 104 балла за видео – общая оценка составила 124 балла. Такие же результаты не так давно показал и Xiaomi Mi 10 Pro, с которым новинка Oppo теперь делит первое место. Напомним, что Oppo Find X2 Pro оснащается тройной камерой с главным модулем на 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и модулем телефото на 13 Мп с 10-кратным гибридным зумом. Что до фронтальной камеры, то она характеризуется одним модулем разрешением 32 Мп.


Комментарии и отзывы Oppo Find X2 Pro
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