Oppo Find X3 засветился в бенчмарках

В базе данных бенчмарков GeekBench, AnTuTu и AIDA64 обнаружились сведения о смартфоне Oppo Find X3, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит платформу Snapdragon 870 с тактовой частотой 3,19 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 11. Ранее компания Oppo заявила о том, что Find X3 получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой от 10 до 120 Гц и поддержкой 10-битной глубины цвета.

Что до топового Oppo Find X3 Pro, то ему прочат восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon X60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.