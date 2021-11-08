Oppo Find X4 получит зарядку на 125 Вт

Oppo Find X3 Pro поддерживает проводную зарядку до 65 Вт, но похоже, что его будущий преемник предложит значительное обновление в функции зарядки. Известный источник информации, Digital Chat Station утверждает, что Oppo обеспечит скорость зарядки на 125 Вт с серией смартфонов Find X4.

Ожидается что Oppo представит смартфон на последнем грядущем флагманском чипсете Qualcomm - Snapdragon 898, который, как ожидается, будет представлен 30 ноября. Серию Oppo Find X обычно представляют в марте, что оставляет достаточно времени для новых утечек.