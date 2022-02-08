Oppo Find X5 Lite 5G получит 65-Вт зарядку

В сети появились изображения и подробности о смартфоне Oppo Find X5 Lite 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, подэкранный дактилоскопический сенсор, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку 65-Вт зарядки, защиту от влаги и пыли (степень IP54) и предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой Color OS 12. Размеры смартфона составят 160,6:73,2:7,81 мм, а масса – 173 г.