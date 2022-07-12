Oppo Find X5 Pro получит OLED-панель с частотой 120 Гц Производитель смартфонов Oppo раскрыл подробности своего будущего смартфона Find X5 Pro. Oppo Find X5 Pro получит OLED-панель с частотой 120 Гц и разрешением 1440 x 3216 пикселей. По словам производителя, Find X5 Pro сможет отображать естественные цвета с максимальной четкостью. Панель смартфона отображает полную гамму цветового пространства DCI-P3 лучше, чем предыдущие модели. Пиковая яркость составляет 1300 нит. Oppo Find X5 Pro получит OLED-панель с частотой 120 Гц и разрешением 1440 x 3216 пикселей. По словам производителя, Find X5 Pro сможет отображать естественные цвета с максимальной четкостью. Панель смартфона отображает полную гамму цветового пространства DCI-P3 лучше, чем предыдущие модели. Пиковая яркость составляет 1300 нит. Кроме того, новинка получит функцию переключения частоты обновления, что позволит снизит потребление энергии. Смартфон Oppo Find X5 Pro имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч. Экран поддерживает HDR10+, а масштабирование HDR обеспечивает баланс для контента, отличного от HDR, также экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Кроме того, новинка получит функцию переключения частоты обновления, что позволит снизит потребление энергии. Смартфон Oppo Find X5 Pro имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч. Экран поддерживает HDR10+, а масштабирование HDR обеспечивает баланс для контента, отличного от HDR, также экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 10:21 . Продукт - Oppo Find X5 Pro

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