Oppo Find X6 Pro получит дюймовый сенсор Sony IMX989

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что в серию Oppo Find X6 войдет стандартная модель и вариант Pro. Первый получит топовую платформу нынешнего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Find X6 Pro оснастят еще не представленным официально процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. При этом, главный модуль основной камеры будет основан на дюймовом датчике изображения Sony IMX989. Для сравнения, данный сенсор имеет на 172% светочувствительную площадь, чем датчик главной камеры в iPhone 13 Pro Max. Также отмечается, что серия Oppo Find X6 получит фирменный чип собственной Mariana MariSilicon X для обработки изображений. Официальный релиз смартфонов ожидается в начале следующего года.

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