Oppo Find X6 Pro получит камеру с топовыми сенсорами Sony

Известный своей осведомлённостью информатор Digital Chat Station поделился параметрами камер во флагманском смартфоне Oppo Find X6 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony IMX989, 23-мм объектив с автофокусом и оптическая стабилизация), 50 Мп (сенсор Sony оптического формата 1/1,56 дюйма и 14-мм-оптика) и 50 Мп ( (крупный сенсор Sony, 64-мм объектив и оптическая стабилизация), а также селфи-камерой с 32-Мп сенсором Sony IMX709. Ранее стало известно об использовании в смартфоне топового процессора Qualcomm Snapdragon Gen 2. Официальный релиз флагмана ожидается в первом квартале 2023 года.

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