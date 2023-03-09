Oppo Find X6 Pro получит очень яркий экран

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне Oppo Find X6 Pro, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат получит дисплей с яркостью 2400 кд/м2. Сейчас самые яркие экраны имеют iPhone 14 Pro/Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra – 2000 кд/м2 и 1750 кд/м2. То есть, китайский производитель замахнулся на рекорд. Любопытно, что он станет возможным благодаря использованию новых панелей от Samsung Display. Что до остальных подробностей, аппарат получит основную камеру, созданную в партнерстве с Hasselblad. Модули будут основаны на одном дюймовой датчике изображения Sony IMX989 и двух сенсорах IMX890.

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