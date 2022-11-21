Oppo Find X6 Pro получит три камеры по 50 Мп

В последнее время производителям смартфонов приходится активно работать над своими продуктами, так как привлечь внимание аудитории просто производительным процессором или тонким корпусом уже не выходит — даже флагманские решения упираются в потолок своих возможностей. Соответственно, большинство крупных производителей нашли новый способ привлекать внимание аудитории к своим новинкам — речь про камеры. Например, инсайдеры сегодня сообщили, что у Oppo Find X6 Pro будет сразу три камеры по 50 мегапикселей, что для потенциального покупателя вполне приятный бонус, позволяющий наглядно понять преимущество данного смартфона над решениями конкурентов. Всё же далеко не каждый пользователь готов платить за смешные проценты прироста производительности, а вот три камеры по 50 Мп — сразу ясно, на что ушли деньги.

При этом пока что говорить о качестве фотографий на данный смартфон никто не может — судить о конечном результате просто по 50 Мп сложно. На рынке есть камеры смартфонов с разрешением 108 Мп, которые на самом деле снимают просто ужасно, но при этом имеют внушительное разрешение и многим это нравится. Вероятно, камеры смартфона Oppo Find X6 Pro будут использовать технологию биннинга, когда четыре пикселя рядом объединяются в один большой пиксель — за счет этого увеличивается количество света на конечной фотографии. Будем надеяться, что производитель будет выпускать достаточно качественный продукт, так как надежд на эту линейку очень много.