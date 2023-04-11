Oppo Find X6 Pro признан лучшим камерофоном на рынке

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Oppo Find X6 Pro, который появился в продаже в конце прошлого месяца. Аппарат получил 153 балла, что позволило ему стать лидером рейтинга камерофонов. Авторы обзора хвалят новинку за высокую детализацию во всех модулях, отличную работу систем шумоподавления, стабилизации и автофокусировки.

Напомним, что Oppo Find X6 Pro характеризуется 6,82-дюймовым OLED-экраном с яркостью до 2500 кд/кв.м в режиме HDR, разрешением 3168:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (тот же сенсор IMX890 и 3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
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