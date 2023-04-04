Oppo Find X6 Pro возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала мартовский рейтинг самых мощных смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Первое место в рейтинге занял представленный недавно камерофон Oppo Find X6 Pro. Самое же интересное в новом рейтинге, это Oppo Find X6 на шестом месте. Устройство, основанное на платформе MediaTek Dimensity 9200, смогло обойти некоторые флагманы на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Напомним, что Oppo Find X6 Pro оснащается флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью до 2500 кд/кв.м в режиме HDR, разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (IMX890 и 3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно, флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.