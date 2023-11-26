Oppo Find X7 Pro засветился на фото

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал шпионское фото флагманского смартфона Oppo Find X7 Pro, который еще не был представлен официально. На снимке прежде всего выделяется огромный блок основной камеры. Ранее сообщалось, что Oppo Find X7 Pro первым на рынке получит два перископных модуля, а главный модуль будет основан на дюймового датчике. По предварительным данным, старшая модель будет основана на топовой 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Oppo Find X7 уже успел засветиться в базе данных бенчмарка Geekbench с флагманским процессором MediaTek Dimensity 9300. Официальный релиз смартфонов ожидается в следующем месяце.

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