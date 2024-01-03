Oppo Find X7 Ultra собрал уже 250 тысяч предварительных заявок

Компания Oppo похвасталась успехами топового смартфона Find X7 Ultra, официальный релиз которого состоится 8 января. Оказалось, что на покупку этого явно недешевого устройства собрано более 250 тысяч заявок. О Oppo Find X7 Ultra известно, что он станет первым в мире смартфоном с двумя перископическими модулями. Речь идет о 50-Мп модуле на базе датчика изображения Sony IMX890 оптического формата 1/1,56 дюйма и 3-кратного оптического приближения, а также 50-Мп модуля на сенсоре Sony IMX858 размера 1/2,51 дюйма и 6-кратного зума. Главный модуль построен на дюймовом датчике Sony LYT-900. Ранее сообщалось, что базовую модель Oppo Find X7 оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300, а Find X7 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.