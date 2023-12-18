Oppo Find X7 показали на пресс-рендере

Сетевые источники опубликовали рекламное изображение смартфонов Oppo Find X7 и Find X7 Pro, которые еще не были представлены официально. Коричневый – это базовая модель, а коричневый – старшая. Последняя может похвастаться двумя перископными модулями (с 3-кратным и 6-кратным оптическим зумом). В состав основной камеры также войдет главный модуль на основе дюймового датчика изображения и сверхширокоугольный модуль. Предполагается, что Oppo Find X7 оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300, а Oppo Find X7 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Будет еще и топовая модель Oppo Find X7 Ultra с поддержкой спутниковой связи.

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