Oppo Find X7 получил очень яркий экран

Компания Oppo представила флагманский смартфон Find X7, который выйдет в Китае 12 января по цене в 560, 600, 640 и 700 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,82-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с пиковой яркостью 4500 кд/м2, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, 4-нм топовым флагманским процессором MediaTek Dimensity 9300 с максимальной частотой 3,25 Гц и графикой Immortalis-G720, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-808 на 1/1,4 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой ColorOS.

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