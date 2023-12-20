Oppo Find X7 получит лучшую камеру в мире

Компания Oppo впервые официально анонсировала линейку смартфонов Find X7, которые в обозримом будущем будут представлены официально в качестве флагманского гаджета нового поколения. Первый тизер данной линейки показал, что серия смартфонов отправится в релиз с датчиком изображения LYT-900, который является новейшим флагманским сенсором Sony с диагональю в 1 дюйм. Скорее всего, этот датчик будет установлен в смартфон Find X7 Ultra, ведь если верить информации инсайдеров, версии Pro у гаджеты не будет — компания выпустит базовую версию и топовую Ultra. При этом стоит отметить, что сам по себе сенсор Sony LYT-900 ещё не был официально представлен, хотя инсайдеры уверены, что его площадь составляет 16,384 мм2 с разрешением 50 Ма, а каждый пиксель имеет размер 1,6 мкм.

Датчик имеет много общих характеристик с IMX989, который тоже является флагманским сенсором на 1 дюйм от Sony, но после официального релиза можно будет говорить о каких-либо существенных изменениях или отличиях. Также по информации издания Digital Chat Station, новый датчик изображения разработан на технологии 22 нм (вместо 40 нм у IMX989), что уменьшает энергопотребление камеры в целом. Впрочем, никто и так не сомневался, что новая камера будет действительно производительной. Правда, на одной лишь камере Find X7 стать популярным флагманом будет проблематично — компании явно нужно создать нечто более интересное, чтобы покупатели хотели отдать свои деньги именно за этот гаджет.
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