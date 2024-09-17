Oppo Find X8 протестировали в бенчмарке

Сегодня в сети появилась новая информация о предстоящем Oppo Find X8 — инсайдер сообщил результаты тестов в Geekbench, которые подтверждают, что устройство будет оснащено новым мобильным процессором флагманского уровня MediaTek Dimensity 9400. Стоит отметить, что в данном тесте был использован смартфон с модельным номером OPPO PKB110 и неизвестным чипом, который обозначен как MT6991. Но ранее специалисты уже указывали, что это и есть Dimensity 9400. Данный процессор имеет структуру с использованием только больших ядер, как и его предшественник — 1 высокопроизводительное ядро Cortex-X5 с тактовой частотой 3,4 ГГц, 3 ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и 4 ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц. Чип работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти, так что смартфон набрал 2876 баллов в одноядерном тесте и 8987 баллов в многоядерном тесте.

Сравнение с грядущим тестом Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm в Geekbench показывает, что флагманский чип Qualcomm на бумаге предложит более высокую производительность, но это только в синтетических тестах. Что будет на самом деле — вопрос реальных тестов, а не синтетических. Кроме того, ожидается, что Dimensity 9400 будет изготовлен на втором поколении 3-нм техпроцесса компании TSMC. По предварительным данным, новый чип будет на 35% энергоэффективнее и обеспечит на 40% более высокую производительность по сравнению с Dimensity 9300, что на самом деле является внушительным прогрессом от поколения к поколению.