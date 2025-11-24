Представлен смартфон HONOR 500 Pro

Компания HONOR представила смартфон HONOR 500 Pro, в основе которого лежит прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка также получила 6,55-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 1,5K, рамками толщиной всего 1,05 мм, яркостью до 6000 нит и технологией Motion Smoothing Display 2.0, тройную основную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим приближением), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 27 Вт, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, корпус толщиной 7,75 мм и фирменную оболочку MagicOS 10.0 на базе ОС Android 16 «из коробки». Цена базовой конфигурации на 12/256 ГБ составляет эквивалент 505 долларов.