Опубликованы примеры фото с Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Один из популярных китайских видеоблогеров Сяолу Лоуренс опубликовал новые фотографии, сделанные на основную камеру флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra. Снимки были сделаны на 200-Мп перископический модуль с оптическим зумом Leica. Также были опубликованы фотографии с модели Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Здесь уже использованы эксклюзивные режимы Leica с имитацией цветопередачи таких культовых камер, как Leica M9 и Leica M3 с чёрно-белой плёнкой Monopan 50. Напомним, что цена Xiaomi 17 Ultra на китайском рынке составляет эквивалент 995 долларов. Релиз глобальной версии уже подтвержден. Он запланирован на следующий год.