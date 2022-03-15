Oppo K10 поступит в продажу 23 марта

Oppo рассказала о K10 в Китае с процессором Dimensity 8000 пару недель назад, но пока не сообщила дату запуска. Однако индийское отделение Oppo объявило, что Oppo K10 прибудет в Индию на следующей неделе — 23 марта. Компания раскрыла дизайн смартфона и заявила, что будет выставлен напоказ Glow Design, предлагая сочетание глянцевых и матовых материалов для лучшего ощущения в руке.

Oppo K10 будет поставляться в двух цветах, с вырезом и системой камер на задней панели с 50-мегапиксельной основной камерой. Смартфон имеет порт USB-C, два динамика, микрофон и разъем для наушников 3,5 мм. Oppo пообещала рассказать больше о K10 за несколько дней до презентации 23 марта.
Комментарии и отзывы Oppo K10
Motorola Edge 30 Ultra будет иметь интеллектуальный стилус…
Motorola Edge 30 Ultra будет иметь интеллектуальный стилусНедавно стало известно то что Motorola Edge 30 Ultra будет иметь интеллектуальный стилус, который можно с…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерах…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 показали на рендерахАвторитетный информатор Эван Блэсс поделился качественными изображениями геймерского смартфона Lenovo Leg…
Realme 8 получает бета-версию Realme UI 3.0…
Realme 8 получает бета-версию Realme UI 3.0Realme 8 является последним смартфоном который присоединился к программе Early Access Realme UI 3.0. Вы м…
Смартфон TCL 30 SE получил 50-Мп камеру…
Смартфон TCL 30 SE получил 50-Мп камеруКомпания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью TCL 30 SE, которая работает под управлением фирменн…
Xiaomi 12 Pro поддерживает температуру 43,5 ° C после 30 мин…
Xiaomi 12 Pro поддерживает температуру 43,5 ° C после 30 минВ последней разработке, компания Xiaomi поделилась еще одним тизером, в котором говорится об улучшенном к…
Realme Narzo 50 будет представлен 24 февраля…
Realme Narzo 50 будет представлен 24 февраляRealme представила Narzo 50A и Narzo 50i в сентябре прошлого года и, по слухам компания представит Narzo …
Xiaomi Mi 11 скоро получит финальную версию MIUI 13…
Xiaomi Mi 11 скоро получит финальную версию MIUI 13Компания Xiaomi объявила о том, что финальная версия фирменной оболочки MIUI 13 выйдет уже 28 декабря. К …
Смартфон Infinix Zero 5G оценен в 400 долларов…
Смартфон Infinix Zero 5G оценен в 400 долларовКомпания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Zero 5G, которая, среди прочего, получи…
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor