Oppo K10 поступит в продажу 23 марта

Oppo рассказала о K10 в Китае с процессором Dimensity 8000 пару недель назад, но пока не сообщила дату запуска. Однако индийское отделение Oppo объявило, что Oppo K10 прибудет в Индию на следующей неделе — 23 марта. Компания раскрыла дизайн смартфона и заявила, что будет выставлен напоказ Glow Design, предлагая сочетание глянцевых и матовых материалов для лучшего ощущения в руке.

Oppo K10 будет поставляться в двух цветах, с вырезом и системой камер на задней панели с 50-мегапиксельной основной камерой. Смартфон имеет порт USB-C, два динамика, микрофон и разъем для наушников 3,5 мм. Oppo пообещала рассказать больше о K10 за несколько дней до презентации 23 марта.