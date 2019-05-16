Oppo K3 с выдвижным модулем селфи-камеры представят 23 мая

Китайская компания Oppo объявила, что представит Oppo K3 23 мая на мероприятии в Китае.

Смартфон будет работать на Snapdragon 710 SoC. Производитель пока мало рассказывал о K3, но мы знаем, что он будет оснащен 6,5-дюймовой панелью FHD + AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Oppo K3 станет очередным смартфоном оснащенным выдвижной селфи-камерой разрешением 16 Мп. Блок камеры является таким же, как у OnePlus 7 Pro. На тыльной стороне будет установлена ​​двойная камера, которая будет представлять собой комбинацию 16-мегапиксельных и 2-мегапиксельных модулей. Объем оперативной памяти 6 или 8 ГБ, а флэш-памяти равна 128 ГБ. Устройство будет работать от батареи емкостью 3700 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт VOOC 3.0.