Oppo K3: с выезжающей фронтальной камерой за $230

В Китае прошла презентация очередного недорогого смартфона компании Oppo.

Аппарат назвали Oppo K3 и он внешне очень похож на флагман Oppo Reno: стеклянный корпус с закруглёнными краями, дисплей без отверстий и вырезов, выезжающая фронтальная камера и двойная основная. Она, кстати, также не выпирает из корпуса.

Диагональ экрана Oppo K3 составляет 6.5-дюймов c AMOLED-матрицей, разрешением Full HD+ и функцией DC Dimming, которая уменьшает мерцание экрана. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 710 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и ускорителем графики GameBoost 2.0. Камера в смартфоне, как мы уже написали выше, двойная. Основной модуль на 16 Мп, а дополнительный на 2 Мп. Фронтальная камера 16-мегапиксельная с функцией Face Unlock.

Ёмкость аккумулятора в новинке составляет 3765 мАч. Есть фирменная быстрая зарядка VOOC 3.0, порт USB-C, разъём для наушников и под экранный сканер отпечатков пальцев. Работает Oppo K3 на Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0.

Ценник составит $230 за версию 6/64 ГБ и $274 — 8/128 ГБ. Когда появится аппарат в глобальном рынке, пока неизвестно.