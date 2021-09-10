Oppo K9 Pro 5G получит 65-Вт зарядку

Китайские источники раскрыли характеристики смартфона Oppo K9 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, подэкранный дактилоскопический сенсор, модуль NFC для бесконтактной оплаты, 3,5-мм гнездо для наушников, размеры 158,7:73,5:8,5 мм и массу 180 граммов. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 370 долларов, 8/256 ГБ – 400 долларов, а за вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти попросят 450 долларов.

Комментарии и отзывы Oppo K9 Pro 5G
Смартфон Realme 8S получит 90-Гц дисплей...
Смартфон Realme 8S получит 90-Гц дисплейАвторитетный искатель утечек Стив Хеммерштоффер (OnLeaks) поделился изображениями и подробностями о смарт...
Samsung Galaxy M32 5G получит SoC Dimensity 720...
Samsung Galaxy M32 5G получит SoC Dimensity 720Недавно в российской продаже появился в смартфон Samsung Galaxy M32, который получил поддержку только сет...
Intel не получит 3-нм процессоров до 2023 года...
Intel не получит 3-нм процессоров до 2023 годаНесмотря на то, что компания TSMC находится на пути ко внедрению своей 3-нанометровой технологии в массов...
Samsung Galaxy A03s получит аккумулятор на 5000 мАч...
Samsung Galaxy A03s получит аккумулятор на 5000 мАчВ базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A03s, который...
Камерофон Huawei P50 Pro не получит 12 ГБ ОЗУ ...
Камерофон Huawei P50 Pro не получит 12 ГБ ОЗУ Один из китайских дистрибуторов, получивших на руки смартфон Huawei P50 Pro, раскрыл некоторые характерис...
Китайцы рассекретили Realme X9 Pro...
Китайцы рассекретили Realme X9 ProВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme RMX3366, который, как ...
VIVO Y72 5G запускается в Индии...
VIVO Y72 5G запускается в ИндииСмартфон компании VIVO Y72 5G поступит в ближайшее время в продажу в Индии. Напомним, что данная модель б...
Характеристики Huawei P50 утекли в сеть...
Характеристики Huawei P50 утекли в сетьВ сеть утекли подробные параметры камерофонов Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+, официальный релиз которых з...
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor