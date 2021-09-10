Oppo K9 Pro 5G получит 65-Вт зарядку

Китайские источники раскрыли характеристики смартфона Oppo K9 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, подэкранный дактилоскопический сенсор, модуль NFC для бесконтактной оплаты, 3,5-мм гнездо для наушников, размеры 158,7:73,5:8,5 мм и массу 180 граммов. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 370 долларов, 8/256 ГБ – 400 долларов, а за вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти попросят 450 долларов.