Oppo Reno 10x Zoom получил новые функции

В последнее время многие производители смартфонов стали более активно работать в направлении видеосъемки, ведь для потенциального покупателя это может быть крайне важным элементом. Теперь вот производитель Oppo Reno 10x Zoom заявил, что смартфон получил возможность снимать видео не только с основной камеры, но и с широкоугольной или даже перископа. Это крайне приятный бонус для владельцев устройства, которые хотят получить действительно крутой продукт и пользоваться им на протяжении довольно длительного времени. Вопрос только в том, насколько качественным получается видео, ведь пользователи должны быть удовлетворены качеством получаемого контента. Об этом информации или тестов у нас пока что нет, так что просто ждем новостей.