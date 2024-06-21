Oppo Reno 11A получил 67-Вт зарядку

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno 11A, которая оценена на дебютном индийском рынке в 305 долларов. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой ColorOS 14, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, 32-Мп селфи-камерой, а также тройной основной камерой с модулями 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранным дактилоскопом, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, модулем NFC, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP65, а также корпусом толщиной 7,6 мм и массой 177 грамм.