Oppo Reno 2 с четырьмя камерами представят 28 августа

OPPO Reno был запущен всего три месяца назад и , похоже, у него уже будет преемник. Естественно, он будет называться OPPO Reno 2. По словам тизера компании, запуск состоится 28 августа.

Помимо даты запуска тизер демонстрирует иллюстрацию с четырьмя задними камерами. Судя по всему, передняя камера будет оснащена угловым всплывающим механизмом, похожим на тот, который был на первом Reno. Задняя камера Reno 2 также будет способна к 20-кратному увеличению. Главный модуль получит 48 МП датчик изображения, 8 МП широкоугольную камеру, а также будет 13 МП камера с телеобъективом и датчик изображения разрешением 2 Мп для макро-съемки.

Возможность 20-кратного увеличения также, вероятно, будет гибридной разновидностью. Это с учетом того, что у первого Reno была версия 10x Zoom.