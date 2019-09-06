Oppo Reno 2Z поступил в продажу в Индии сегодня.Он был запущен в Индии вместе с Oppo Reno 2 и Oppo Reno 2F на прошлой неделе. Главной особенностью смартфона является его тройная задняя камера с 48-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX586, помимо SoC Helio P90 и 8 ГБ оперативной памяти.

Цена Oppo Reno 2Z в Индии установлена ​​в рупиях. 29 990 для 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ вариант хранения.Он был выпущен в цветовых вариантах Luminous Black, Sky White и Polar Light.

Oppo Reno 2Z 6,53 дюйма (1,080 х 2,340 пикселей) дисплей AMOLED с 19.5: 9 формата, отношением экрана к телу 91,6 процента, и Corning Gorilla Glass 5 на передней панели, и заднюю часть . Телефон работает от MediaTek Helio P90 SoC в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Oppo Reno 2Z также оснащен батареей емкостью 4000 мАч, которая поддерживает технологию VOOC 3.0 Flash Charge.

Он оснащен 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом с полем обзора 119 градусов и 2-мегапиксельным монохромным сенсором. В телефоне установлена ​​16-мегапиксельная всплывающая селфи-камера с центральным выравниванием. В число функций камеры входят режим Ultra Dark Mode, Ultra Steady Mode, AI Beauty и режим Ambient Light. Для аутентификации используется оптический датчик отпечатков пальцев G3.