Oppo Reno 3 будет поддерживать 5G сети и Color OS 7

2019-11-21, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Oppo Reno 3; [82]
Компания Oppo анонсировала новый смартфон Oppo Reno 3.

Смартфон получит 6.5 дюймовый АMOLED дисплей с частотой обновления картинки 90 Гц. Внутри разместят процессор Qualcomm Snapdragon 735 в паре 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность Oppo Reno 3 будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.

Также смартфон получит поддержку 5G сетей. Основная камера будет состоять из четырех моделей: 60, 13, 8 и 2 Мп.

Также производитель заверил что смартфон будет поставляться из коробки на фирменной оболочке Color OS 7.

Oppo Reno 3 станет первым смартфоном который получит Color OS 7.


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