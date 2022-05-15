Oppo Reno 7 Pro 5G получает обновление Android 12 на базе ColorOS 12

Oppo Reno 7 Pro 5G получает Android 12 на базе ColorOS 12. Oppo Reno 7 Pro 5G был запущен ранее в феврале этого года в Индии. Смартфон поставляет с ОС Android 11 из коробки. Теперь бренд выпускает собственное обновление ColorOS 12 на основе последней версии Android 12 для пользователей в Индии и как правило развертывание пройдет поэтапно.

ColorOS 12 от Oppo поставляется с концепцией Infinite Design, которая предлагает чистый, легкий и настраиваемый пользовательский интерфейс. Система тем на основе обоев в Material You изменяет тему системы в зависимости от цвета обоев. Есть также виджеты разговоров и параметры темного режима. Quantum Animation Engine 3.0 в ColorOS 12 обещает более плавную анимацию при запуске, закрытии и прокрутке приложений. Android 12 на базе ColorOS 12 также обеспечивает повышенную безопасность конфиденциальности.