Oppo Reno 8 SE получит SoC Dimensity 1300

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo Reno 8 SE, официальный релиз которого должен состояться уже в этом месяце. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1300 с графикой Arm Mali-G77 MC9 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 6,43-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранный дактилоскопический сенсор и предустановленную фирменную оболочку ColorOS 12 на основе ОС Android 12.