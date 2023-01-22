Oppo Reno 8T 5G показали на пресс-рендерах

В сети появились официальные изображения смартфона Oppo Reno 8T 5G, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 5G, оперативной памятью LPDDR4Х и флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения120 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и предустановленной операционной системой Android 13.