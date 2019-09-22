Oppo Reno Ace-6,5-дюймовый AMOLED дисплей с 90 Гц

10 октября Oppo представит новый флагман с самой быстрой зарядкой в мире — Reno Ace.

Аппарат получит 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с 90 Гц.

Оснастят смартфон топовым процессором Snapdragon 855+ в связке с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Основная камера получила сразу четыре модуля: 48 + 13 + 8 + 2 мегапиксель, а фронтальная камера 16-мегапиксель. Емкость аккумулятора 1950 мАч. Заявлена фирменная технология SuperVOOC с блоком питания на 65 Вт. Такая зарядка заряжает аккумулятор с 0% до 100% всего за 25 минут.

Oppo Reno Ace будет стоить более $600.