Oppo Reno Ace-6,5-дюймовый AMOLED дисплей с 90 Гц

2019-09-22, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Oppo Reno Ace; [101]
10 октября Oppo представит новый флагман с самой быстрой зарядкой в мире — Reno Ace.

Аппарат получит 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с 90 Гц.

Оснастят смартфон топовым процессором Snapdragon 855+ в связке с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Основная камера получила сразу четыре модуля: 48 + 13 + 8 + 2 мегапиксель, а фронтальная камера 16-мегапиксель. Емкость аккумулятора 1950 мАч. Заявлена фирменная технология SuperVOOC с блоком питания на 65 Вт. Такая зарядка заряжает аккумулятор с 0% до 100% всего за 25 минут.

Oppo Reno Ace будет стоить более $600.

Комментарии и отзывы Oppo Reno Ace
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