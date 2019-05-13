Oppo Reno: китайский производитель готовит ещё один флагманский смартфон

Компания Oppo недавно представила флагманскую линейку смартфонов Reno, но на этом производитель останавливаться не собирается и уже готовит ещё одно топовое устройство.

Вице-президент компании Шен Йирен Брайан (Shen Yiren Brian) написал пост в социальной сети Weibo. Он сообщил, что новинку представят в конце первой половины 2019 года. То есть, анонс смартфона состоится в июне. Учитывая, что производитель закрыл флагманскую серию R, можно предположить, что речь идёт о преемнике прошлогоднего Oppo Find X.