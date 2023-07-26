Oppo Reno10 оценен в 40 тысяч рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Reno10, рекомендованная цена которого составляет 40 тысяч рублей. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 32 Мп (портретник с телеобъективом) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, модулем NFC и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой ColorOS 13.1