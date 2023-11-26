Oppo Reno11 появился в продаже

Компания OPPO дала старт китайским продажам смартфонов серии Reno11, которая была представлена несколько дней назад. За базовую модель просят 350, 390 и 420 долларов в вариантах с 8/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Reno11 характеризуется 4-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200, оперативной памятью LPDDR5X, флэш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц, ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц и яркостью 950 нит, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-600 формата 1/2 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп (Sony IMX709 на 1/2,74 дюйма и телеобъектив), АКБ ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.