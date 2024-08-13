Oppo Reno12 Pro оценили в 45 тысяч рублей

Компания Oppo выпустила в российскую продажу смартфон Reno12 Pro, который дебютировал в Китае еще в мае этого года. Новинка оценена в 45 тысяч рублей за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Смартфон оснащается 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9200+ Star Speed с максимальной частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Mali-G715 Immortalis MP11, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым экраном OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и частотой ШИМ-регулирования 2160 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и фирменным интерфейсом ColorOS 14 на основе ОС Android 14 «из коробки».